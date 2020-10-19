Власти Азербайджана приняли решение предоставить налоговые льготы почти на $4 млн для субъектов микробизнеса, которые пострадали от атак ВС Армении

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана приняла решение о введении льгот для микропредпринимателей, действующих в прифронтовой зоне, говорится в сообщении ГНС.
«За прошедший период, наряду с гражданскими объектами, расположенными на передовой, многие предприятия подверглись атакам противника. Ряд налогоплательщиков, зарегистрированных на этих территориях, понесли значительный ущерб, их хозяйственная деятельность полностью остановлена, или они понесли значительные финансовые потери. В целях снижения воздействия материального ущерба, нанесенного микропредприятиям, зарегистрированным в оккупированных регионах и прифронтовых зонах, для обеспечения устойчивости предпринимательской деятельности, ГНС приняла решение об отмене финансовых санкций этих налогоплательщиков, а также частичной отмене решений по результатам выездных налоговых проверок», - отмечается в сообщении.
ГНС отмечает, что согласно постановлению, отменены финансовые санкции в размере 6 млн 544,3 тыс. манатов ($3,85 млн по текущему курсу) для 2,013 тыс. налогоплательщиков, в том числе 103 тыс. манатов для 191 налогоплательщика в полностью и частично оккупированных регионах и 6 млн 441,4 тыс. манатов для 1,822 тыс. налогоплательщиков в прифронтовых регионах.
А.Мамедов
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