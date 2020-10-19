В ЕС заработала система взаимодействия мобильных приложений для отслеживания контактов коронавируса

Система взаимодействия мобильных приложений для отслеживания контактов и цепочек заражения COVID-19 заработала в понедельник в Европейском союзе.
"Государства-члены запустили свои приложения для добровольного отслеживания контактов и предупреждения, а (Европейская) Комиссия их поддержала, обеспечив безопасное взаимодействие приложений", - объявил комиссар ЕС по единому рынку Тьерри Бретон, сообщая о начале работы общеевропейской системы Gateway ("Шлюз").
Никакие другие данные, кроме произвольных ключей, сгенерированных приложениями, не будут обрабатываться сервисом, подчеркивает Еврокомиссия в своем коммюнике. Информация псевдонимизирована, зашифрована, хранится в минимальном объеме и только до тех пор, пока это необходимо для отслеживания инфекции. Сервис не позволяет идентифицировать отдельных лиц, отслеживать геолокацию или перемещение устройств.
После пилотной фазы с понедельника к сервису подключились первые национальные приложения: Corona-Warn-App в Германии, tracker COVID в Ирландии и Immuni в Италии. Их загрузили в общей сложности около 30 миллионов человек, что составляет две трети загрузок приложений в ЕС.
"Свободное передвижение является неотъемлемой частью Единого рынка, и Gateway способствует ему, помогая спасать жизни", - сказал Бретон.
Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис отметила, что мобильные приложения могут эффективно дополнять другие меры, такие как массовое тестирование и отслеживание контактов вручную. Особенно система Gateway полезна для тех, кто регулярно работает за границей - в другой стране союза.
Большинство государств ЕС решили запустить приложение для отслеживания контактов и предупреждения COVID-19. В общей сложности 20 приложений, основанных на децентрализованных системах, могут взаимодействовать через европейский "Шлюз".
Вторая группа приложений будет подключена к сервису на следующей неделе после протокольных тестов, проверок и выпуска обновлений. Это чешская eRouska, датская Smitte stop, латвийская Apturi COVID и испанская Radar Covid. Следующие подключения ожидаются в ноябре. Пользователям нужно будет установить только одно приложение.
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