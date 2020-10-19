Посол Узбекистана в Баку: Я в шоке от увиденного в Гяндже

Посол Узбекистана в Баку Бахром Ашрафханов заявил, что в шоке от увиденного в Гяндже, где в результате ракетных ударов ВС Армении погибли мирные жители.
«Благодаря инициативам и поддержке Администрации Президента и МИД Азербайджана, я вместе со своими зарубежными коллегами несколько раз посетил город Гянджа и ряд районов страны. В ходе этих поездок я воочию убедился о тяжелых последствиях ракетных ударов. Я в шоке от всего увиденного: самое печальное это то, что гибнут ни в чем не повинные люди», - говорится в заявлении Ашрафханова, передает журнал «Region plus».
По мнению посла, больших жертв от ракетных ударов по Гяндже удалось избежать благодаря оперативному реагированию компетентных органов Азербайджана, включая МЧС, которые организовали спасательные операции, вызволив жителей из-под завалов разрушенных домов.
«Хотелось бы отметить, что руководство Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан (парламент) также выразило озабоченность в связи с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха и человеческими жертвами, особенно среди мирного населения Азербайджана. Одновременно хотел бы вновь подтвердить принципиальную позицию Узбекистана, которая заключается в том, что необходимо скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, при безусловном соблюдении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в соответствии с известными резолюциями Совета Безопасности ООН», - отметил он.
Ашрафханов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщалось ранее, армянские военные начали обстрел Гянджи с 4 октября. В результате ракетных атак ВС Армении в Гяндже погибли 23 мирных жителя, более 80 человек получили ранения.
Р.Ахмедов
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