Армения использует гуманитарное перемирие для попыток вернуть утраченные позиции в Карабахе – глава МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.
По сообщению МИД Азербайджана, в ходе разговора Байрамов сообщил, что после объявления второго гуманитарного режима прекращения огня ВС Армении вновь нарушили достигнутые договоренности.
«Интенсивные обстрелы позиций в Физулинском, Джабраильском и Гадрутском направлениях, попытки атак открыто демонстрируют несоблюдение режима прекращения огня Арменией и желание возвратить потерянные позиции на оккупированных территориях Азербайджана», - подчеркнул Байрамов.
Министр добавил, что нарушение режима прекращения огня Арменией еще раз демонстрирует пренебрежение взятыми на себя международными обязательствами по гуманитарному праву.
В свою очередь, глава МИД Франции, отметил важность соблюдения гуманитарного режима прекращения огня и необходимости проведения неотложных переговоров под руководством Минской группы ОБСЕ.
«Байрамов подчеркнул, что руководство Армении несет ответственность за военное преступление и отметил, что вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, является важным условием для обеспечения мира в регионе», - отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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