Армения использует гуманитарное перемирие для попыток вернуть утраченные позиции в Карабахе – глава МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

По сообщению МИД Азербайджана, в ходе разговора Байрамов сообщил, что после объявления второго гуманитарного режима прекращения огня ВС Армении вновь нарушили достигнутые договоренности.

«Интенсивные обстрелы позиций в Физулинском, Джабраильском и Гадрутском направлениях, попытки атак открыто демонстрируют несоблюдение режима прекращения огня Арменией и желание возвратить потерянные позиции на оккупированных территориях Азербайджана», - подчеркнул Байрамов.

Министр добавил, что нарушение режима прекращения огня Арменией еще раз демонстрирует пренебрежение взятыми на себя международными обязательствами по гуманитарному праву.

В свою очередь, глава МИД Франции, отметил важность соблюдения гуманитарного режима прекращения огня и необходимости проведения неотложных переговоров под руководством Минской группы ОБСЕ.

«Байрамов подчеркнул, что руководство Армении несет ответственность за военное преступление и отметил, что вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, является важным условием для обеспечения мира в регионе», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков