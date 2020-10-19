Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.88 -0.08 Brent 42.93 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 19.10.2020 17:58

Армения использует гуманитарное перемирие для попыток вернуть утраченные позиции в Карабахе – глава МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

По сообщению МИД Азербайджана, в ходе разговора Байрамов сообщил, что после объявления второго гуманитарного режима прекращения огня ВС Армении вновь нарушили достигнутые договоренности.

«Интенсивные обстрелы позиций в Физулинском, Джабраильском и Гадрутском направлениях, попытки атак открыто демонстрируют несоблюдение режима прекращения огня Арменией и желание возвратить потерянные позиции на оккупированных территориях Азербайджана», - подчеркнул Байрамов.

Министр добавил, что нарушение режима прекращения огня Арменией еще раз демонстрирует пренебрежение взятыми на себя международными обязательствами по гуманитарному праву.

В свою очередь, глава МИД Франции, отметил важность соблюдения гуманитарного режима прекращения огня и необходимости проведения неотложных переговоров под руководством Минской группы ОБСЕ.

«Байрамов подчеркнул, что руководство Армении несет ответственность за военное преступление и отметил, что вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, является важным условием для обеспечения мира в регионе», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


Проблема с нейтралитетом Франции по Карабаху решена, Париж заявил о своей нейтральности – Алиев Глава МИД Франции: переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве Военная вовлеченность Турции в Карабахе может привести к интернационализации конфликта - глава МИД Франции Министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступят с заявлением по ситуации в Карабахе Глава МИД Франции поговорил с коллегами из Армении и Азербайджана, призвал их немедленно остановить боевые действия в Карабахе - заявление Проблему Карабаха нужно решать на переговорах и соблюдая закон, Минская группа ОБСЕ работает над этим - Макрон

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]