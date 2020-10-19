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Внешняя политика 19.10.2020 18:17

Азербайджан направит ноту протеста Германии за незаконный визит немецких депутатов в Карабах - МИД

Азербайджан направит ноту протеста МИДу Германии в связи с незаконным визитом в Нагорный Карабах депутатов Бундестага из партии левых радикалов «Альтернатива для Германии» (AfD).

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан», что письмо-протесты также будут направлены в Бундестаг и в Ландтаг федеральной земли Бранденбург.

Абдуллаева подчеркнула, что 4 члена AfD - Штефен Котре, Штефан Койтер, Андреас Галау и Андреас Кальбиц совершили незаконный визит в Нагорный Карабах, находящийся под оккупацией Армении.

«Эти члены AfD является представителями группы, ведущей агитацию в пользу Армении. Кроме этого, эти лица отличаются своими нацистскими и антисемитскими заявлениями», - подчеркивает МИД.

Ведомство указывает, что все четверо в 2019 году уже совершали незаконный визит в Нагорный Карабах и за это были включены в «черный список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан».

«Визит этих лиц на оккупированные территории показывает, что Армения активно продолжает сотрудничать с лицами, имеющими экстремистские и неонацисткие взгляды. Таким образом, Армения на государственном уровне проводит политику героизации фашизма», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]