Азербайджан направит ноту протеста Германии за незаконный визит немецких депутатов в Карабах - МИД

Азербайджан направит ноту протеста МИДу Германии в связи с незаконным визитом в Нагорный Карабах депутатов Бундестага из партии левых радикалов «Альтернатива для Германии» (AfD).
Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан», что письмо-протесты также будут направлены в Бундестаг и в Ландтаг федеральной земли Бранденбург.
Абдуллаева подчеркнула, что 4 члена AfD - Штефен Котре, Штефан Койтер, Андреас Галау и Андреас Кальбиц совершили незаконный визит в Нагорный Карабах, находящийся под оккупацией Армении.
«Эти члены AfD является представителями группы, ведущей агитацию в пользу Армении. Кроме этого, эти лица отличаются своими нацистскими и антисемитскими заявлениями», - подчеркивает МИД.
Ведомство указывает, что все четверо в 2019 году уже совершали незаконный визит в Нагорный Карабах и за это были включены в «черный список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан».
«Визит этих лиц на оккупированные территории показывает, что Армения активно продолжает сотрудничать с лицами, имеющими экстремистские и неонацисткие взгляды. Таким образом, Армения на государственном уровне проводит политику героизации фашизма», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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