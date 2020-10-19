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Регион 19.10.2020 18:33

Посольство Армении в странах Балтии распространяет видео выступления эстонского националиста против Азербайджана и Турции

Посольство Армении в прибалтийских странах, как стало известно из дипломатических источников, распространяет выступление эстонского депутата от партии ЭКРЕ против Азербайджана и Турции.

Текст выступления можно посмотреть по линку https://www.youtube.com/watchv=GmkS6JWW4tw&fbclid=

IwAR1a0uty7v8xJOdoJukrjo_LRkPGharAvLMtAqsz_FDUWCc0RbckLGIbq3E.

Партия ЭКРЕ (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond - Эстонская консервативная народная партия) - ультранационалистическая - ее главные лозунги: «Россия - заклятый враг, Эстония должна быть эстонской, беженцам - указать на дверь, а русских - ассимилировать. Это только часть программы эстонских националистов ЭКРЕ, которые иногда идут гораздо дальше, чем европейские радикалы».

«Таким образом, Ереван консолидирует нацистский интернационал вокруг защиты Армении, где нацисты Европы видят единомышленников - страну, которая героизирует пособников нацистов Нжде и Дро», - сказал дипломатический источник.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭСТОНИЯ, НАЦИОНАЛИСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]