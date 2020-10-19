Пашинян провел заседание Совбеза Армении с участием оппозиции, обсуждалась ситуация в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник провел заседание Совета безопасности по вопросу обстановки в зоне карабахского конфликта с участием представителей парламентской оппозиции.

Как сообщает пресс-служба правительства, в заседании, кроме членов Совета безопасности, приняли участие президент Армении Армен Саркисян, Католикос всех армян Гарегин Второй, руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян, руководитель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян, руководитель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, член оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.