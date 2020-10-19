ОПЕК+ нужно принимать превентивные меры, на рынке неопределенная ситуация - глава Минэнерго Саудовской Аравии

Действия ОПЕК+ на нефтяном рынке должны быть предупреждающими, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Сальман в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Он отметил, что ОПЕК+ будет пресекать все негативные тренды "в зародыше", поскольку ситуация на рынке энергоресурсов все еще неопределенная.

Саудовский министр выразил надежду, что страны-"двоечники" до конца 2020 года компенсируют неполное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.