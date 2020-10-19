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ТЭК 19.10.2020 18:56

ОПЕК+ нужно принимать превентивные меры, на рынке неопределенная ситуация - глава Минэнерго Саудовской Аравии

Действия ОПЕК+ на нефтяном рынке должны быть предупреждающими, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Сальман в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Он отметил, что ОПЕК+ будет пресекать все негативные тренды "в зародыше", поскольку ситуация на рынке энергоресурсов все еще неопределенная.

Саудовский министр выразил надежду, что страны-"двоечники" до конца 2020 года компенсируют неполное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОПЕК+, ДЕЙСТВИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]