Число умерших от COVID-19 в Молдавии достигло 1600 человек, за сутки выявлено более 250 новых заболевших - Минздрав

Количество скончавшихся от коронавируса в Молдавии достигло 1600 человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.
Согласно сообщению, за минувшие сутки скончались 16 человек. Наибольшее количество смертей от коронавируса было зарегистрировано в субботу - 20 человек за сутки.
В понедельник зафиксировано наименьшее количество новых случаев заражения с начала октября - 252. При этом, было проведено всего 1093 первичных тестов. На прошлой неделе, 14 октября был зарегистрирован антирекорд - 1149 случаев после 3570 первичных тестов.
Общее количество случаев заражения коронавирусом в настоящее время составляет 67 тыс. 302.
Согласно сообщению, из медицинских учреждений Молдавии был выписан еще 651 пациент, выздоровевший от коронавируса. Таким образом, согласно данным Минздрава, в общей сложности от COVID-19 излечились 48 тыс. 493 человека.
Впервые сначала пандемии за один день зарегистрировано больше выздоровевших пациентов, нежели новых случаев заражения. За счет этого, количество активных случаев сократилось до 17 тыс. 209 человек.
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