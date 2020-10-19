Цены на нефть перешли к росту в ожидании итогов встречи министров ОПЕК+, Brent - $42,99 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник, инвесторы ожидают итогов онлайн-встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:58 в понедельник составляет $42,99 за баррель, что на $0,14 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,10 за баррель, что на $0,22 (0,54%) выше уровня предыдущей сессии.

Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, инвестиции в топливно-энергетический комплекс в 2020 году, как ожидается, снизятся на 18-20%.

Кажется все более вероятным, что ОПЕК+ откажется от идеи увеличения добычи нефти в начале следующего года, учитывая увеличение заболеваемости COVID-19 и остановку роста спроса, отметил аналитик по сырьевому сектору ING Уоррен Паттерсон.

По его словам, "нам, вероятно, придется подождать до заседания ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря, чтобы услышать какое-то определенное решение, однако это не означает, что вокруг возможных действий ОПЕК+ не будет шумихи".

В начале октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники написал, что Саудовская Аравия может выступить за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года.

Давление на нефтяные котировки оказывают растущие опасения насчет спроса в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру.

Вторая волна коронавируса во многих странах мира вновь поставила под вопрос перспективы спроса на нефть, пишет Bloomberg. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе заявил, что прогноз спроса выглядит неблагоприятным.

"Пандемия коронавируса будет оставаться в центре внимания, поскольку количество случаев в Европе и США растет, а правительства вводят новые ограничения на передвижения", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

Эксперт также отмечает, что скачок заболеваемости "приводит к сомнениям относительно устойчивости ожидаемого экономического восстановления и перспектив роста нефтяного спроса".

Тем временем, добыча, вероятно, продолжит расти, в частности, благодаря Ливии. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, добыча на ливийском месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с, будет возобновлена 24 октября.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам четвертой недели подряд, что говорит о постепенном увеличении буровой активности в Штатах. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 12 единиц, до 205 установок.