Брюссель торопит Лондон скорее реализовать соглашение по Brexit

Зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович сопредседательствовал в понедельник в Лондоне на четвертом заседании совместного комитета ЕС-Великобритания, где настаивал на скорейшем устранении препятствий для полной реализации соглашения о Brexit.
"Учитывая ограниченное время, оставшееся до окончания переходного периода, заместитель председателя Шефчович подчеркнул необходимость сосредоточить все усилия с обеих сторон на устранении существующих недоработок в реализации и на достижении результатов, чтобы cоглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) вступило в полную силу с 1 января 2021 года", - говорится в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе по итогам этой встречи.
В документе сообщается, что целью заседания комитета были совместная оценка текущего состояния работы по реализации соглашения после недавних встреч специализированных комитетов, а также достижение общего понимания нерешенных вопросов и согласование подробного графика их решения.
"В этом контексте была достигнута договоренность о том, что контакты на всех уровнях значительно активизируются. Также было согласовано, что следующее заседание совместного комитета состоится в середине ноября", - отмечается в коммюнике.
Что касается имплементации протокола по Ирландии и Северной Ирландии, Шефчович подтвердил важность его полного и своевременного выполнения для поддержания мира и стабильности на острове Ирландия путем защиты соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года) и обеспечения целостности единого рынка ЕС.
"Сторона ЕС также решительно подтвердила необходимость для Великобритании существенно ускорить работу над всеми необходимыми мерами, обеспечивающими полную практическую реализацию, в частности, в отношении пунктов пограничного контроля, налога на добавленную стоимость и регистрации североирландских коммерсантов для НДС", - сообщают в Брюсселе.
При этом в Еврокомиссии считают, что "сегодняшняя встреча продемонстрировала политическую волю к активному движению с обеих сторон".
"Это необходимо, поскольку, несмотря на некоторый прогресс, Соединенному Королевству еще предстоит проделать большую работу, в частности, в отношении выполнения протокола по Ирландии и Северной Ирландии в целом с 1 января 2021 года. ЕС подтвердил, что он готов работать с Великобританией, чтобы найти решения наискорейшим образом и в рамках соглашения о выходе и законодательства ЕС", - говорится в документе по итогам заседания совместного комитета ЕС-Великобритания.
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