Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти на 6%, экспорт на 4%

Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти на 6%, экспорт - на 4,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта поднялся до 5,968 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,734 млн б/с в июле. Между тем сокращение относительно августа 2019 года составило 13,3%.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце увеличилась до 8,984 млн б/с с 8,479 млн б/с в июле, свидетельствуют данные JODI. При этом в годовом выражении показатель сократился на 8,2%.

Ирак в августе уменьшил экспорт нефти на 5,4% относительно предшествующего месяца и на 25,9% за год - до 3,023 млн б/с. Добыча в стране упала на 12,3% в помесячном выражении и на 23% в годовом, составив 3,578 млн б/с.

Добыча нефти в Венесуэле увеличилась до 396 тыс. б/с против 392 тыс. б/с в июле. Годом ранее показатель составлял 933 тыс. б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в августе сократили добычу нефти на 5,3% - до 10,406 млн б/с по сравнению с 10,984 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель упал на 16,3%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в августе составлял 2,908 млн б/с против 3,243 млн б/с месяцем ранее (снижение на 10,3%) и 2,727 млн б/с в том же месяце 2019 года (повышение на 6,6%).