Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.88 -0.08 Brent 42.93 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.10.2020 21:30

Президент Кипра встретится с новым лидером турок-киприотов

Президент Кипра Никос Анастасиадис и избранный президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар договорились провести встречу, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на заявление представителя правительства Кипра Кириакоса Кушоса.

По его словам, Татар принял приглашение Анастасиадиса о встрече, которая должна состояться в штабе ООН в Никосии.

В правительстве Кипра ожидают продуктивного диалога с турками-киприотами, который приведет к справедливому и функциональному решению проблемы, отметил Кушос.

Кроме того, Анастасиадис связался со спецпосланником ООН в Кипре Элизабет Спехар и проинформировало ее о договоренности с Татаром, она заверила президента Кипра, что в ООН проведут необходимую подготовку для встречи.

Кушос отметил, что также Анастасиадис провел разговор по телефону с уходящим лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи и поблагодарил его за сотрудничество.

Выборы главы признанной лишь Анкарой Турецкой республики Северного Кипра состоялись в воскресенье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИПР, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]