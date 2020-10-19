Президент Кипра встретится с новым лидером турок-киприотов

Президент Кипра Никос Анастасиадис и избранный президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар договорились провести встречу, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на заявление представителя правительства Кипра Кириакоса Кушоса.

По его словам, Татар принял приглашение Анастасиадиса о встрече, которая должна состояться в штабе ООН в Никосии.

В правительстве Кипра ожидают продуктивного диалога с турками-киприотами, который приведет к справедливому и функциональному решению проблемы, отметил Кушос.

Кроме того, Анастасиадис связался со спецпосланником ООН в Кипре Элизабет Спехар и проинформировало ее о договоренности с Татаром, она заверила президента Кипра, что в ООН проведут необходимую подготовку для встречи.

Кушос отметил, что также Анастасиадис провел разговор по телефону с уходящим лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи и поблагодарил его за сотрудничество.

Выборы главы признанной лишь Анкарой Турецкой республики Северного Кипра состоялись в воскресенье.