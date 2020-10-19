Фон дер Ляйен и Боррель выдвинули предложение по режиму санкций ЕС в связи с нарушениями прав человека

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выдвинули в понедельник совместное предложение по применению санкций за серьезные нарушения прав человека в мире.

"Мы должны отстаивать права человека и основные свободы. Режим санкций ЕС, предусматривающий ответственность виновных в злоупотреблениях и нарушениях прав человека, давно назрел. Мы надеемся, что Совет (ЕС) продемонстрирует свою решимость поддержать (Евро)комиссию в достижении этой цели, приняв наше предложение", - заявила фон дер Ляйен.

По словам Борреля, "права человека подвергаются нападкам во всем мире".

"Новый режим глобальных санкций ЕС в области прав человека будет мощным инструментом для привлечения к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека во всем мире. Это возможность для Европы не только отстаивать свои ценности, но и действовать", - полагает глава дипломатии ЕС, слова которого приводятся в коммюнике ЕК.

Боррель также сообщил в Твиттере: "Эти правовые акты будут обсуждаться государствами-членами в Совете (ЕС) и после их принятия сформируют новый глобальный режим санкций ЕС в области прав человека".

Как объясняется в коммюнике Еврокомиссии, после вступления в силу новый глобальный режим санкций ЕС в области прав человека предоставит Евросоюзу большую гибкость для действий в отношении тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека во всем мире, независимо от того, где они происходят и кто в них виновен.

Ожидается, что режим глобальных санкций ЕС в области прав человека будет состоять из таких мер, как замораживание банковских активов и запреты на поездки в Евросоюз. Что касается последнего, уточняется в документе, совместное предложение впервые предоставит Еврокомиссии полномочия надзора за соблюдением запретов на поездки.

При этом отмечается, что новый режим не заменит уже существующие санкционные режимы по странам, которые тоже предусматривают санкции за нарушения прав человека, например, в Сирии, Белоруссии или Венесуэле.

Журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк, комментируя данную инициативу в Твиттере, сообщил, что Совет ЕС может утвердить этот режим до конца нынешнего года, поскольку все государства-члены Евросоюза дали в политическом плане свой "зеленый свет" таким санкциям еще в прошлом году.