Новак: на нефтяном рынке неопределенность, но в плюс идут вакцина и более мягкий карантин

Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
"Очевидно, что, несмотря на существующую стабильность, сегодня мы видим много неопределенностей, вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья. Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупность спроса на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не развернулся полностью", - сказал Новак.
По его словам, инвестиции в топливно-энергетический комплекс в 2020 году, как ожидается, снизятся на 18-20%. "Уже очевидно, что в этом году инвестиции в энергетический сектор значительно снизятся и сократятся, по оценкам, примерно до 18-20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по году. При этом рынок остается крайне волатильным и непредсказуемым. Таким образом, можно сказать, что мы по-прежнему находимся в периоде неопределенности", - заявил министр.
Новак отметил, что несмотря на неопределенность на нефтяном рынке, есть позитивные факторы. Министр подчеркнул, что появление вакцины от коронавируса ведет к более мягкому карантину. "Есть ряд факторов, которые носят позитивный взгляд на текущую ситуацию. Во-первых, все большее число стран начали заявлять о намерении выпустить вакцину против новой коронавирусной инфекции до конца 2020 года. В России борьба с инфекцией продолжает набирать обороты, и 14 октября этого года была зарегистрирована вторая российская вакцина. Мы видим, что также ограничительные меры, которые ранее вводились в масштабном порядке, во многих странах сегодня носят более мягкий характер. Один из показателей - это глобальный индекс деловой активности, в сентябре месяце он продолжил уверенный рост и составил 52,3% - глобальный индекс активности в промышленности", - подчеркнул глава Минэнерго РФ.
Министр также подчеркнул, что странам ОПЕК+ необходимо исполнять соглашение об ограничении добычи, так как ситуация на рынке остается хрупкой. "Я согласен с моим коллегой, министром Саудовской Аравии господином Абдель Азизом бен Сальманом, в том, что ситуация остается хрупкой, и нам из месяца в месяц необходимо в полном объеме исполнять наше соглашение. Россия в свою очередь намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей, производителей нефти. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран-участниц Декларации о сотрудничестве", - добавил он.
Новак также отметил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в понедельник рассмотрит результаты работы технического комитета (JTC) по исполнению сделки за период май-сентябрь этого года по реализации компенсирующих мероприятий, а также прогнозы по балансу рынка, производству, потреблению в период четвертого квартала 2020 года - первого квартала 2021 года.
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