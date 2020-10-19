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ТЭК 19.10.2020 22:50

Новак: на нефтяном рынке неопределенность, но в плюс идут вакцина и более мягкий карантин

Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Очевидно, что, несмотря на существующую стабильность, сегодня мы видим много неопределенностей, вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья. Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупность спроса на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не развернулся полностью", - сказал Новак.

По его словам, инвестиции в топливно-энергетический комплекс в 2020 году, как ожидается, снизятся на 18-20%. "Уже очевидно, что в этом году инвестиции в энергетический сектор значительно снизятся и сократятся, по оценкам, примерно до 18-20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по году. При этом рынок остается крайне волатильным и непредсказуемым. Таким образом, можно сказать, что мы по-прежнему находимся в периоде неопределенности", - заявил министр.

Новак отметил, что несмотря на неопределенность на нефтяном рынке, есть позитивные факторы. Министр подчеркнул, что появление вакцины от коронавируса ведет к более мягкому карантину. "Есть ряд факторов, которые носят позитивный взгляд на текущую ситуацию. Во-первых, все большее число стран начали заявлять о намерении выпустить вакцину против новой коронавирусной инфекции до конца 2020 года. В России борьба с инфекцией продолжает набирать обороты, и 14 октября этого года была зарегистрирована вторая российская вакцина. Мы видим, что также ограничительные меры, которые ранее вводились в масштабном порядке, во многих странах сегодня носят более мягкий характер. Один из показателей - это глобальный индекс деловой активности, в сентябре месяце он продолжил уверенный рост и составил 52,3% - глобальный индекс активности в промышленности", - подчеркнул глава Минэнерго РФ.

Министр также подчеркнул, что странам ОПЕК+ необходимо исполнять соглашение об ограничении добычи, так как ситуация на рынке остается хрупкой. "Я согласен с моим коллегой, министром Саудовской Аравии господином Абдель Азизом бен Сальманом, в том, что ситуация остается хрупкой, и нам из месяца в месяц необходимо в полном объеме исполнять наше соглашение. Россия в свою очередь намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей, производителей нефти. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран-участниц Декларации о сотрудничестве", - добавил он.

Новак также отметил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в понедельник рассмотрит результаты работы технического комитета (JTC) по исполнению сделки за период май-сентябрь этого года по реализации компенсирующих мероприятий, а также прогнозы по балансу рынка, производству, потреблению в период четвертого квартала 2020 года - первого квартала 2021 года.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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