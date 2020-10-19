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ТЭК 19.10.2020 21:38

Участники ОПЕК+ по итогам министерской встречи договорились продолжать исполнять сделку в полном объеме - Новак

Страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнять сделку по сокращению добычи нефти в полном объеме, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета (JMMC).

"По итогам была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашение в полном объеме. Даны соответствующие рекомендации. И, соответственно, мы договорились встретиться в следующий раз уже в ноябре, через месяц, чтобы подвести итоги за октябрь и оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период", - сказал он.

"В декабре будет министерская встреча, она проходит раз в полгода. И поэтому для нас важно к министерской встрече на мониторинговом комитете подготовить предложения, подготовить анализ той работы, которая проведена странами в рамках ОПЕК+.

У нас соглашение двухлетнее, оно действует до 1 мая 2022 года, поэтому нам важно и мониторить, и правильно прогнозировать, делать соответствующие оценки рынка", - отметил Новак.

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]