Участники ОПЕК+ по итогам министерской встречи договорились продолжать исполнять сделку в полном объеме - Новак

Страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнять сделку по сокращению добычи нефти в полном объеме, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета (JMMC).

"По итогам была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашение в полном объеме. Даны соответствующие рекомендации. И, соответственно, мы договорились встретиться в следующий раз уже в ноябре, через месяц, чтобы подвести итоги за октябрь и оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период", - сказал он.

"В декабре будет министерская встреча, она проходит раз в полгода. И поэтому для нас важно к министерской встрече на мониторинговом комитете подготовить предложения, подготовить анализ той работы, которая проведена странами в рамках ОПЕК+.

У нас соглашение двухлетнее, оно действует до 1 мая 2022 года, поэтому нам важно и мониторить, и правильно прогнозировать, делать соответствующие оценки рынка", - отметил Новак.