Помпео планирует встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

Госсекретарь США Майк Помпео проведет в Вашингтоне 23 октября отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, сообщает американское издание Politico.

"Первым с госсекретарем США встретится министр иностранных дел Азербайджана, после чего Помпео встретится с министром иностранных дел Армении", - отмечается в публикации со ссылкой на официальные документы, просмотренные журналистами Politico.

При этом издание отмечает, что в госдепе не стали давать комментариев по этой теме.