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ТЭК 19.10.2020 21:59

Новак: дефицит нефти на мировом рынке сейчас оценивается в 1 млн б/с

Дефицит на мировом нефтяном рынке сейчас оценивается в 1 млн б/с, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня мы наблюдаем на рынке дефицит 1 млн б/с примерно. Это значит, что идет сокращение запасов и это хорошо. Ситуация более-менее стабильная. Мы видим это и по стабильным ценам на нефть и по балансу спроса и предложения", - сказал Новак.

Он отметил, что высокая дисциплина исполнения соглашения ОПЕК+ позитивно повлияла на ситуацию на рынке, в том числе на снижение мировых запасов нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, РЫНОК, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]