Действия политиков могут ускорить восстановление экономики США - зампред ФРС

Смягчение денежно-кредитной политики и увеличение госрасходов могут ускорить восстановление экономики США, считает заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.
Экономика может выйти из спада, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, быстрее, чем после мирового финансового кризиса 2008 года, сказал он, выступая на банковской конференции в понедельник.
Кларида отмечает, что начавшаяся в марте рецессия, возможно, уже закончилась. Однако может потребоваться еще год до тех пор, пока различные экономические показатели полностью вернутся к докоронавирусным уровням.
По его мнению, сильное восстановление экономики отчасти отражает агрессивные действия политиков в Конгрессе и Белом доме, а также руководителей Федрезерва, которые помогли сохранить доступность кредитов и оказали помощь домохозяйствам и бизнесу. "Потребуется дополнительная поддержка со стороны денежно-кредитной и, вероятно, бюджетной политики", - сказал он.
Зампред ФРС сказал, что дальнейшее экономическое восстановление будет, в том числе, зависеть от пути дальнейшего распространения коронавируса, срабатывания мер социального дистанцирования и других шагов по смягчению последствий пандемии. По его словам, восстановление экономических показателей, последовавшее за предпринятыми в марте и апреле действиями по ограничению вируса, было "на удивление сильным".
Кларида не стал вдаваться в подробности того, какие шаги ФРС может предпринять после того, как в прошлом месяце ЦБ более четко обозначил свои планы по удержанию процентных ставок на более низком уровне, чем это было в прошлые экономические спады, отмечает The Wall Street Journal. Большинство руководителей Федрезерва в своих прогнозах в прошлом месяце указали, что ожидают сохранения ставок около нулевого уровня в течение как минимум трех лет.
Большинство экспертов не ожидают, что ФРС примет какие-либо новые меры на следующем заседании, которое пройдет 4-5 ноября.
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