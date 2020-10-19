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ТЭК 19.10.2020 22:07

JMMC рекомендовал странам ОПЕК+ активизировать свои усилия по компенсации недосокращенных объемов

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании в понедельник рекомендовал странам-участникам сделки активизировать свои усилия по компенсации перепроизводства нефти, говорится в коммюнике по итогам заседания комитета.

Комитет рассмотрел ежемесячный отчет, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+ (JTC), и изменения на мировом рынке нефти с момента его последнего заседания 17 сентября. Комитет также рассмотрел рыночные перспективы на 2021 год.

JMMC подтвердил обязательства всех стран-участников по достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации, представленных комитету на длительный период до декабря 2020 года.

"Всем странам-участникам было рекомендовано активизировать свои усилия по компенсации перепроизводства объемов для достижения цели балансировки рынка и предотвращения неоправданной задержки в этом процессе", - говорится в сообщении.

Комитет рассмотрел данные о добыче нефти за сентябрь 2020 года и приветствовал положительные результаты в отношении общего уровня соответствия для участвующих стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, на уровне 102%, что считается самым высоким с мая 2020 года (без учета добровольной корректировки в июне 2020 года Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ). Более того, отмечает JMMC, в сентябре страны компенсировали в общей сложности 249 тыс. б/с недосокращенных ранее объемов.

JMMC отметил, что восстановление экономики замедлилось из-за возобновления случаев заболевания COVID-19 в крупных странах, особенно в Северной и Южной Америке, Азии и Европе. Комитет напомнил всем странам-участницам о необходимости проявлять бдительность и инициативность, учитывая нестабильные рыночные условия и перспективы.

Следующие заседания JTC и JMMC запланированы на 16 ноября и 17 ноября 2020 года соответственно.

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Тэги: ОПЕК, КОМИТЕТ, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]