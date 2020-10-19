JMMC рекомендовал странам ОПЕК+ активизировать свои усилия по компенсации недосокращенных объемов

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании в понедельник рекомендовал странам-участникам сделки активизировать свои усилия по компенсации перепроизводства нефти, говорится в коммюнике по итогам заседания комитета.
Комитет рассмотрел ежемесячный отчет, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+ (JTC), и изменения на мировом рынке нефти с момента его последнего заседания 17 сентября. Комитет также рассмотрел рыночные перспективы на 2021 год.
JMMC подтвердил обязательства всех стран-участников по достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации, представленных комитету на длительный период до декабря 2020 года.
"Всем странам-участникам было рекомендовано активизировать свои усилия по компенсации перепроизводства объемов для достижения цели балансировки рынка и предотвращения неоправданной задержки в этом процессе", - говорится в сообщении.
Комитет рассмотрел данные о добыче нефти за сентябрь 2020 года и приветствовал положительные результаты в отношении общего уровня соответствия для участвующих стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, на уровне 102%, что считается самым высоким с мая 2020 года (без учета добровольной корректировки в июне 2020 года Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ). Более того, отмечает JMMC, в сентябре страны компенсировали в общей сложности 249 тыс. б/с недосокращенных ранее объемов.
JMMC отметил, что восстановление экономики замедлилось из-за возобновления случаев заболевания COVID-19 в крупных странах, особенно в Северной и Южной Америке, Азии и Европе. Комитет напомнил всем странам-участницам о необходимости проявлять бдительность и инициативность, учитывая нестабильные рыночные условия и перспективы.
Следующие заседания JTC и JMMC запланированы на 16 ноября и 17 ноября 2020 года соответственно.
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