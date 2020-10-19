Бывший глава ЕБРР Чакрабарти стал советником президента Узбекистана

Экс-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти начал работу в качестве советника главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"Мирзиеев с участием советника Сумы Чакрабарти рассмотрел стратегические направления продолжения программы реформ в нашей стране на долгосрочную перспективу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание уделено определению новых точек роста и обеспечению эффективного продвижения преобразований в Узбекистане, на основе глубокого и всестороннего анализа, учета передовой международной практики и компетенции.

В частности, рассмотрены приоритеты модернизации и повышения конкурентоспособности ключевых отраслей экономики страны, углубления реформирования системы государственного управления и кардинального повышения качества управленческих кадров, совершенствования инвестиционного климата и деловой среды в республике.

Чакрабарти, который возглавлял ЕБРР в 2012-2020 годах, у себя на странице в Twitter в сентябре проинформировал, что будет назначен советником Мирзиеева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества.

Узбекистан вступил в ЕБРР в 1992 году. Однако к 2009 году взаимоотношения сторон были практически заморожены. Тогда банк объявил об отказе кредитовать правительство Узбекистана в качестве ответной реакции на медлительность в проведении рыночных реформ. Партнерство было возобновлено в 2017 году с избранием Мирзиеева президентом Узбекистана. С тех пор приняты и реализуются новая страновая стратегия банка и совместная "дорожная карта".

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал $1,85 млрд евро в экономику Узбекистана, участвуя в 79 проектах.