У Трампа сложилось невысокое мнение о Макроне, утверждает экс-советник президента США

Президент США Дональд Трамп придерживается невысокого мнения о своем французском коллеге Эмманюэля Макроне, заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
"Он (Трамп - ИФ) невысокого мнения о нем (Макроне - ИФ)", - сказал Болтон в эфире радиостанции РТЛ по случаю выхода французского издания его новой книги.
"Макрон пытался льстить Трампу. Это стратегия, которая часто работала. Но я не думаю, что Трампа впечатлил Макрон", - добавил экс-советник президента США.
Ранее Болтон написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента в крайне невыгодном свете. Трамп в свою очередь выразил мнение, что Болтон должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации в написанной им книге. Кроме того, президент США подчеркнул, что многие утверждения Болтона - плод фантазии бывшего советника.
Отношения Трампа с Макроном нередко вызывали интерес у журналистов. Французский президент с самого начала работы в Елисейском дворце предупреждал, что не намерен уступать американскому коллеге по ряду принципиальных вопросов. В этом контексте пристальное внимание прессы было приковано к их встрече в мае 2017 года: Макрон и Трамп долго поживали друг другу руки, и создавалось впечатление, что президенту США от этого рукопожатия стало больно.
Макрон тогда назвал затянувшееся рукопожатие "моментом истины". Западные СМИ напоминали, что во время встречи двух президентов в Брюсселе они так сильно сжали руки друг друга во время позирования для фотографов, что журналисты не могли не заметить побелевшие костяшки пальцев лидеров двух стран. Как пояснил Макрон репортерам, "он хотел показать, что не пойдет на уступки, даже чисто символические, но также не хотел перегнуть палку".
Би-би-си отмечала, что многие обратили внимание на то, как во время рукопожатия в преддверии саммита НАТО лидеры двух стран очень долго пожимали руки, пристально глядя друг на друга, а затем Трамп первым попытался освободить руку. Макрон же тогда заявил, что он таким образом собирался завоевать уважение.
"Дональд Трамп, президент Турции или президент России рассматривают все с точки зрения силы, но меня это не беспокоит. Я не верю в дипломатию посредством публичной критики, но в двусторонних отношениях я ничего не упускаю. Таким образом ты зарабатываешь уважение", - заявил французский лидер.
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