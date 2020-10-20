ОПЕК+ держит руку на пульсе и реагирует на ситуацию - Новак

ОПЕК+ держит руку на пульсе и реагирует на ситуацию на рынке, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Сегодня сделка ОПЕК+ по сути дела держит руку на пульсе и оперативно мониторит, реагирует на ситуацию на рынке. Мы также отметили, что снизились запасы относительно среднего пятилетнего значения- это тоже позитивный факт, который сегодня отмечался", - сказал Новак.

"Россия всегда была ответственным участником соглашения ОПЕК+ и исполняет свои обязанности и те квоты, которые установлены, всегда близко к 100% - это и сейчас и по новому соглашению так происходит", - подчеркнул Новак.