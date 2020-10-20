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ТЭК 20.10.2020 00:04

ОПЕК+ держит руку на пульсе и реагирует на ситуацию - Новак

ОПЕК+ держит руку на пульсе и реагирует на ситуацию на рынке, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Сегодня сделка ОПЕК+ по сути дела держит руку на пульсе и оперативно мониторит, реагирует на ситуацию на рынке. Мы также отметили, что снизились запасы относительно среднего пятилетнего значения- это тоже позитивный факт, который сегодня отмечался", - сказал Новак.

"Россия всегда была ответственным участником соглашения ОПЕК+ и исполняет свои обязанности и те квоты, которые установлены, всегда близко к 100% - это и сейчас и по новому соглашению так происходит", - подчеркнул Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК+, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]