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СНГ 20.10.2020 05:19

Украина будет вынуждена вводить жесткий карантин, если число заболевших коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек в сутки - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет вынуждена вводить жесткий карантин в случае, если количество инфицированных коронавирусом превысит 9, 5 тысяч человек в сутки.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", - рассказал Зеленский во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в понедельник вечером.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксировано 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших.

Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 300 тысяч человек.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]