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Карабахский конфликт 20.10.2020 08:15

ВС Азербайджана уничтожили 12 единиц военной техники противника, контролируют ситуацию вдоль линии фронта - Минобороны

Азербайджанская армия в результате боестолкновений с ВС Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта уничтожила еще 12 единиц боевой техники противника, сообщает Минобороны.

"В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября на Агдара-Агдам, Физули-Гадрут-Джабраил и Губадлы-Зангиланских направлениях продолжались боевые операции против противника, пытавшегося оказать сопротивление. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции наших подразделений из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя: живая сила, 2 танка Т-72, 4 ЯРС БМ-21 «Град», 1 гаубица-пушка и 5 единиц автомобильной техники противника", - отмечается в сообщении.

Кроме того, оборонное ведомство сообщает, что в результате принятых ответных мер ВС Азербайджана армянская сторона понесла также большие потери в живой силе.

"Среди личного состава вражеских частей 1-го мотострелкового полка ВС Армении большое количество людей было убито и ранено. Личный состав и боевая техника 1-го мотострелкового батальона полка были полностью уничтожены. Обезврежены заместитель командира полка Овик Мелкумян, еще одно высокопоставленное лицо - Гор Мирзоян, а также обезврежен командир спецподразделения полка капитан Вахаб Асетрян. В результате мер, принятых азербайджанской армией, вражеское подразделение отошло с боевых позиций в районе обороны 2-го мотострелкового полка. Среди личного состава вражеских частей в районе обороны 5-го мотострелкового полка много убитых и раненых. Сообщается, что среди раненых был командир отряда Норик Агакелян. Легион наемников, расквартированный в зоне обороны 18-й мотострелковой дивизии, и призывники отказались участвовать в боях. Оказалось, что эти группы, понесшие большие потери, не смогли противостоять закрепленным за ними оборонительным рубежам и массово бежали", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство также сообщает, что большие потери в живой силе понесла вышедшая в зону обороны разведывательная часть 10-й дивизии эсминцев. “Отряд, потерявший две трети личного состава, был вынужден отступить, бросив позиции. Огнем азербайджанской армии были уничтожены 30 человек одного из подразделений противника, контратаковавших в направлении Физулинского района. Командир полка полковник Татул Казарян, заместитель командира полка Армен Оганян и командир 3-го дивизиона также были нейтрализованы в результате специальных ответных действий”, - отмечает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, БОИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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