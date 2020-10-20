17 человек пострадали при столкновении машин на автомагистрали в Южной Корее

17 человек получили ранения в результате столкновения нескольких автомобилей на автомагистрали в центральной части Южной Кореи во вторник, сообщила местная полиция. О погибших сведений нет.
Авария с участием 15 машин произошла около шести утра по местному времени в Танджине.
Предположительно, причиной столкновения стала плохая видимость из-за густого тумана. По данным Корейского метеорологического управления, видимость на этом участке дороги составляла всего 40-70 метров.
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