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Дальнее зарубежье 20.10.2020 08:38

17 человек пострадали при столкновении машин на автомагистрали в Южной Корее

17 человек получили ранения в результате столкновения нескольких автомобилей на автомагистрали в центральной части Южной Кореи во вторник, сообщила местная полиция. О погибших сведений нет.

Авария с участием 15 машин произошла около шести утра по местному времени в Танджине.

Предположительно, причиной столкновения стала плохая видимость из-за густого тумана. По данным Корейского метеорологического управления, видимость на этом участке дороги составляла всего 40-70 метров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АВТО, АВАРИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]