США ввели санкции против шести компаний и двух граждан КНР за сотрудничество с Ираном

США ввели санкции в отношении шести юридических и двух физических лиц из КНР за деятельность, связанную с поддержкой судоходных линий Исламской Республики Иран (IRISL), сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
"Сегодня (в понедельник) Соединенные Штаты вводят санкции против шести юридических и двух физических лиц за поведение, связанное с IRISL и ее дочерней компанией Hafez Darya Arya Shipping Company (HDASCO), в соответствии с разделом 1244 закона о свободе Ирана и борьбе с распространением (IFCA 1244)", - говорится в заявлении Помпео, переданном госдепом США.
Госсекретарь напомнил, что 8 июня 2020 года Госдепартамент внес в санкционный список IRISL и базирующуюся в Шанхае дочернюю компанию E-Sail Shipping Company Ltd.
"Госдепартамент предупредил, что любая заинтересованная сторона, которая продолжает вести бизнес с IRISL или E-Sail, подвергается риску санкций", -отметил он.
В связи с этим Вашингтон ввел санкции в отношении компаний - Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd.; Reach Shipping Lines; Delight Shipping Co., Ltd.; Gracious Shipping Co. Ltd.; Noble Shipping Co. Ltd. и Supreme Shipping Co. Ltd. , а также главного исполнительного директора Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd - Эрика Чена и президента компании Даниэля Хэ.
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