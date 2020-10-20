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Регион 20.10.2020 08:59

США ввели санкции против шести компаний и двух граждан КНР за сотрудничество с Ираном

США ввели санкции в отношении шести юридических и двух физических лиц из КНР за деятельность, связанную с поддержкой судоходных линий Исламской Республики Иран (IRISL), сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня (в понедельник) Соединенные Штаты вводят санкции против шести юридических и двух физических лиц за поведение, связанное с IRISL и ее дочерней компанией Hafez Darya Arya Shipping Company (HDASCO), в соответствии с разделом 1244 закона о свободе Ирана и борьбе с распространением (IFCA 1244)", - говорится в заявлении Помпео, переданном госдепом США.

Госсекретарь напомнил, что 8 июня 2020 года Госдепартамент внес в санкционный список IRISL и базирующуюся в Шанхае дочернюю компанию E-Sail Shipping Company Ltd.

"Госдепартамент предупредил, что любая заинтересованная сторона, которая продолжает вести бизнес с IRISL или E-Sail, подвергается риску санкций", -отметил он.

В связи с этим Вашингтон ввел санкции в отношении компаний - Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd.; Reach Shipping Lines; Delight Shipping Co., Ltd.; Gracious Shipping Co. Ltd.; Noble Shipping Co. Ltd. и Supreme Shipping Co. Ltd. , а также главного исполнительного директора Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd - Эрика Чена и президента компании Даниэля Хэ.

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Тэги: США, КИТАЙ, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]