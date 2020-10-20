Спецпосланник президента США сообщил союзникам по НАТО о ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли проинформировал союзников по НАТО о ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями.

"Проинформировал союзников по НАТО о статусе переговоров с Россией, включая мой утренний разговор сегодня с замминистра иностранных дел РФ Рябковым (Сергей Рябков - ИФ). Кроме того, анонсировал новые разведданные как по России, так и по Китаю, которыми США поделятся с Североатлантичексим советом завтра (во вторник)", - написал Биллингсли в своем твиттере.

6 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд консультаций между РФ и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - Биллингсли.

По итогам встречи спецпосланник президента США сообщил о "важном прогрессе" в переговорах с РФ по вопросам двустороннего российско-американского взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.