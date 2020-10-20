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Дальнее зарубежье 20.10.2020 09:12

Спецпосланник президента США сообщил союзникам по НАТО о ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли проинформировал союзников по НАТО о ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями.

"Проинформировал союзников по НАТО о статусе переговоров с Россией, включая мой утренний разговор сегодня с замминистра иностранных дел РФ Рябковым (Сергей Рябков - ИФ). Кроме того, анонсировал новые разведданные как по России, так и по Китаю, которыми США поделятся с Североатлантичексим советом завтра (во вторник)", - написал Биллингсли в своем твиттере.

6 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд консультаций между РФ и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - Биллингсли.

По итогам встречи спецпосланник президента США сообщил о "важном прогрессе" в переговорах с РФ по вопросам двустороннего российско-американского взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]