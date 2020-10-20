Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента Жапарова по делу о попытке захвата власти в 2012 году

Верховный суд Киргизии пересмотрел уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента премьер-министра страны Садыра Жапарова, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Коллегия Верховного суда пересмотрела дело по вновь открывшимся обстоятельствам по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления", - сообщили в суде.

По данным пресс-службы, также судом оправданы депутат Талант Мамытов и председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

"Постановление Верховного суда от 6 августа 2013 года отменено. Коллегия ВС оставила в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года", - отметили в суде.

В 2012 году Садыр Жапаров, будучи лидером парламентской фракции от партии "Ата-Журт" вместе с бывшим тогда вице-спикером парламента Талантом Мамытовым и депутатом Камчыбеком Ташиевым были арестованы при попытке штурмовать забор здания парламента во время митинга оппозиции на центральной площади Бишкека.

Прокуратура обвинила их в "покушении на насильственный захват власти" и потребовала назначить им 10 лет лишения свободы. Горсуд Бишкека полностью оправдал парламентариев. Впоследствии Верховный суд вынес решение о назначении оппозиционерам наказания от 1 до 1,5 года лишения свободы и выпустил их из-под стражи в зале суда, что позволило ЦИК Киргизии лишить их депутатских мандатов.