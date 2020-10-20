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ТЭК 20.10.2020 09:21

Цены на нефть снижаются после завершения встречи JMMC, Brent на уровне $42,29 за баррель

Цены на нефть опускаются во вторник после завершения заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов" в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 во вторник составляет $42,29 за баррель, что на $0,33 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,31 (0,7%), до $42,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,57 за баррель, что на $0,26 (0,64%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подешевели на $0,05 (0,1%) - до $40,83 за баррель. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник. Более активные декабрьские контракты во вторник теряют в цене $0,29 (0,71%), торгуясь на уровне $40,77.

JMMC подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращённых ранее объемов производства нефти. Комитет ОПЕК+ рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе".

Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть, пишет Dow Jones.

Эксперты, однако, не исключают, что страны ОПЕК+ примут решение об отказе от планируемого наращивания добычи на заседаниях, намеченных на конец ноября-начало декабря, учитывая низкий спрос на нефть из-за пандемии коронавируса и растущее предложение нефти на мировом рынке, в частности, со стороны Ливии, пишет Bloomberg.

"ОПЕК+ может отложить повышение добычи на три месяца, до апреля 2021 года, поскольку спрос на нефть сейчас ослабляется", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

После завершения заседания JMMC, ключевым для нефтяного рынка будет то, смогут ли американские власти договориться о новых стимулирующих мерах, говорит Ли.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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