Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 20 октября ЦБА установил 2,0021 манат/1EUR (19 октября - 1,9899 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 октября установил 0,0219 манат/1RUB (19 октября - 0,0218 манат/1RUB).
А. Мамедов
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