СБ ООН обсуждает меры по эффективному контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе - Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Совете Безопасности обсуждают, как эффективнее контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о котором была достигнута, но не соблюдается.
В понедельник во второй половине дня по времени Нью-Йорка члены Совбеза провели закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе по запросу России, Франции и США - тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
"С тех пор как была достигнута договоренность о прекращении огня, она не соблюдалась. Главный вопрос заключается в том, как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. Сегодня появились сообщения о том, что Минобороны РФ ведет переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот механизм контроля. Этот вопрос, конечно, был поднят на консультациях, и Совет занимает в значительной степени единую позицию в том, как они видят ситуацию", - заявил Небензя журналистам по итогам закрытой встречи.
Отвечая на вопрос о том, какая из организаций - ООН или ОБСЕ, лучше бы подошла для контроля за соблюдением режима прекращения огня, российский постпред ответил, что для ООН "был бы нужен мандат Совета Безопасности, и это непросто и не сразу".
"ОБСЕ играет ведущую роль в урегулировании. Кто там будет и каком качестве, кто на самом деле будет проверять - это все еще вопрос, он обсуждается. Как это будет реализовано на практике - это уже другое дело", - продолжил Небензя.
Россия в октябре занимает кресло председателя Совета Безопасности ООН.
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