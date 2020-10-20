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Дальнее зарубежье 20.10.2020 12:07

В Ирландии ужесточают меры по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении со среды жестких ограничений для борьбы с коронавирусом COVID-19.

"Несмотря на введение, вероятно, самого строгого режима в Европе, уже имеющихся ограничений было недостаточно для значительного снижения уровня заражений", - сказал Мартин во вторник в эфире ирландского телевидения.

Ограничения, которыми в частности предусмотрена работа системы общепита только на вынос, и одновременное нахождение в одном пространстве не более 25 человек, вводятся до 1 декабря, однако правительство пообещало пересмотреть их через четыре недели.

"Если мы объединимся в течение следующих шести недель, то вместе сможем отпраздновать Рождество в соответствии с традициями", - добавил премьер.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Ирландии за время пандемии выявили более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 1 тыс. скончались.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]