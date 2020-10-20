В Ирландии ужесточают меры по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении со среды жестких ограничений для борьбы с коронавирусом COVID-19.
"Несмотря на введение, вероятно, самого строгого режима в Европе, уже имеющихся ограничений было недостаточно для значительного снижения уровня заражений", - сказал Мартин во вторник в эфире ирландского телевидения.
Ограничения, которыми в частности предусмотрена работа системы общепита только на вынос, и одновременное нахождение в одном пространстве не более 25 человек, вводятся до 1 декабря, однако правительство пообещало пересмотреть их через четыре недели.
"Если мы объединимся в течение следующих шести недель, то вместе сможем отпраздновать Рождество в соответствии с традициями", - добавил премьер.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Ирландии за время пандемии выявили более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 1 тыс. скончались.
ВС Армении обстреливает Тертерский и Агдамский районы – Минобороны Азербайджан
Глава МИД Азербайджана 23 октября встретится с госсекретарем США и посредниками по Карабаху
Число мирных граждан в Азербайджане, раненных в результате армянских обстрелов увеличилось до 291 - Генпрокуратура
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал газа на $1,9 млрд
Сланцевые производители Pioneer Natural Resources и Parsley Energy ведут переговоры о слиянии
Азербайджан в январе-сентябре сократил выручку от экспорта нефти на 36,5%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн - университет Хопкинса
Европейский регулятор назвал незаконной тактику Google в ходе рекламных аукционов
Часть труппы «Ла Скала» отправили на карантин из-за COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение