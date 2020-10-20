Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-сентябре сократилось на 38,6%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-сентябре 2020 года составило $2 млрд 756 млн 366,46 тыс., что на 38,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-сентябрь 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $18 млрд 403 млн 273,24 тыс. (спад на 27,1% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $10 млрд 579 млн 819,85 тыс. (спад на 28,8%), импорт - $7 млрд 823 млн 453,39 тыс. (спад на 24,6%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (87,88%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 15,15%, табак и табачную продукцию – 0,79%, фармацевтическую продукцию – 3,47%, удобрения –1,02%, пластмассы и изделия из них – 3,28%, древесину и продукцию из нее – 2,51%, одежду и аксессуары для одежды – 1,89%, черные металлы и изделия из них – 9,5%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 23,43%, транспортные средства и запчасти – 13,95%, мебель – 0,7%, прочее – 24,31%.

Во внешнеторговых операциях в январе-сентябре 2020 года задействовано 7,352 тыс. государственных и частных предприятий, 28,837 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 178 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-сентябре 2020 года проводил с Италией (29,45% от общего экспорта), Турцией (19,93%), Россией (4,72%), Греция (4,05%), Китаем (3,97%), Индией (3,9%), Израилем (3,62%), Хорватией (3,48%), Грузией (3,46%) и Украиной (2,65%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,4%), Турцией (14,44%), Китаем (12,96%), США (6,72%), Германией (5,3%), Францией (4,25%), Украиной (3,96%), Италией (3,88%), Великобританией (2,76%) и Ираном (2,69%).

А.Мамедов