Оргкомитет Олимпиады в Токио внимательно следит за возможными кибератаками на его системы, однако на данный момент хакеры не оказали значительного влияния на работу комитета.
"В то время как мы на постоянной основе отслеживаем различные типы кибератак против цифровых платформ, которыми владеет оргкомитет "Токио-2020", никакого существенного влияния на наши операции (от атак - ИФ) не наблюдается", - приводят во вторник западные СМИ выдержки из заявления Оргкомитета.
Организаторы отметили, что предприняли ряд контрмер против потенциальных кибератак, но не стали раскрывать детали, ссылаясь на требования безопасности.
Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Японии Сэйко Хасимото ранее отмечала, что с момента Летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году масштабы кибератак против таких спортивных мероприятий стали нарастать.
Накануне власти США обвинили шестерых российских хакеров в атаках по всему миру, в частности, против олимпийского движения. Так, по утверждениям американской стороны, хакеры начали проводить атаки на связанные с Олимпиадой 2018 года в Южной Корее объекты после того, как россиянам из-за допингового скандала запретили на ней выступать под флагом своей страны.
МИД Великобритании заявлял, что российские кибератаки были направлены на Олимпийские игры 2020 года, а также на Олимпиаду и Паралимпиаду в Южной Корее 2018 года.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Интерфаксу", что обвинения в хакерских атаках, выдвинутые США в адрес шести россиян, якобы являющихся сотрудниками российской разведки, не подтверждены доказательствами.
"Новые обвинения в кибератаках с целью вмешательства - очередной шаг по дискредитации Москвы", - сказал Слуцкий.
По его словам, "еще ни разу подобные заявления не сопровождались весомыми доказательствами - это все из разряда highly likely".
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