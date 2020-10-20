ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз позволят Азербайджану вырабатывать около 370 млн кВт/час э/э в год – глава Минэнерго

Гидроэлектростанции (ГЭС) «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз позволят Азербайджану вырабатывать 368 млн кВт/час электроэнергии в год, наладить ирригацию 260 тыс. га пахотных земель, отмечает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Строительство плотины Худаферинского гидроузла практически завершено, работы на плотине гидроузла «Гыз Галасы» близятся к завершению. Рассматривается вопрос расходов на строительство Худаферинского гидроузла и расчета полученного ущерба, а также закупок и монтажа установок и оборудования для гидроэлектростанций», - написал Шахбазов в своей статье, опубликованной во вторник в официальной печати.

По словам министра, указанные гидроузлы общей вместимостью свыше 1,6 млрд кубометров и электростанции суммарной установленной мощностью 280 МВт позволят Азербайджану и Ирану совместно использовать водные и энергетические ресурсы реки Араз.

«Реализация этих проектов позволит Азербайджану производить 368 млн кВт/час электроэнергии в год, а также улучшить ирригацию 252 тыс. га существующих и наладить ирригацию 8 тыс. га новых пахотных земель», - указал министр.

«Подписание по этим проектам в 2016 году соглашения, основанного на суверенитете и территориальной целостности Азербайджана, стало выражением большой уверенности в том, что наши оккупированные территории будут возвращены. Недавнее освобождение нашей победоносной Армией города Джабраил и ряда сел района еще раз продемонстрировало дальновидную политику президента Азербайджана и его стратегическое видение по подготовке к использованию этих гидроузлов и станций с восстановлением этих территорий», - добавил Шахбазов.

Министр также сообщил, что совместно с Ираном продолжается совместная реализация проектов ГЭС «Ордубад» и «Маразад»

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2016 года утвердил азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» над рекой Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов. Данный документ является продолжением ратифицированного ранее соглашения, реализация которого началась еще в 1989 году, но была приостановлена вследствие оккупации Арменией части территории Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в результате боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года, ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации город Джабраил и большую часть Джабраильского района.

Н.Аббасова