Армянская армия должна уйти с оккупированных территорий Азербайджана – спикер парламента Турции

Минская группа ОБСЕ перестала активно участвовать в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, как изначально это планировалось, заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.
«У Азербайджана нет времени ждать еще 30 лет (для урегулирования нагорно-карабахского конфликта – ИФ). Был еще один призыв международных организаций к прекращению огня. Ни одно государство не хочет вести войну, напрасно Минская группа ОБСЕ не проявляет реальной воли к решению проблемы. Международные организации обязаны обеспечить выполнение принятых ими решений. Армения проигнорировала резолюции Совбеза ООН. Один из сопредседателей МГ ОБСЕ даже обвинил Турцию и Азербайджан в действиях против Армении», - сказал Шентоп во вторник в Баку, выступая на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
При этом Шентоп подчеркнул, что Азербайджан всегда выступал за мирное урегулирование конфликта, но в рамках восстановления территориальной целостности страны.
«К настоящему времени Азербайджан освободил от оккупации многие места в Карабахе. Армянская армия должна уйти с оккупированных территорий Азербайджана. Другого решения проблемы нет», - добавил спикер парламента Турции.
Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. За период боевых действий ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации свыше 70 городов, поселков и населенных пунктов, а также стратегические высоты в различных направлениях фронта.
Х.Насирзаде
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал газа на $1,9 млрд
Сланцевые производители Pioneer Natural Resources и Parsley Energy ведут переговоры о слиянии
Азербайджан в январе-сентябре сократил выручку от экспорта нефти на 36,5%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн - университет Хопкинса
Европейский регулятор назвал незаконной тактику Google в ходе рекламных аукционов
Часть труппы «Ла Скала» отправили на карантин из-за COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Греция просит ЕС приостановить действие таможенного соглашения с Турцией
Зеленский: те, кто отдал Крым, должны нести ответственность, и это не вопрос мести
В Сан-Франциско планируют освободить полицейских от реагирования на ненасильственные обращения
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение