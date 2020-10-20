Армянская армия должна уйти с оккупированных территорий Азербайджана – спикер парламента Турции

Минская группа ОБСЕ перестала активно участвовать в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, как изначально это планировалось, заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

«У Азербайджана нет времени ждать еще 30 лет (для урегулирования нагорно-карабахского конфликта – ИФ). Был еще один призыв международных организаций к прекращению огня. Ни одно государство не хочет вести войну, напрасно Минская группа ОБСЕ не проявляет реальной воли к решению проблемы. Международные организации обязаны обеспечить выполнение принятых ими решений. Армения проигнорировала резолюции Совбеза ООН. Один из сопредседателей МГ ОБСЕ даже обвинил Турцию и Азербайджан в действиях против Армении», - сказал Шентоп во вторник в Баку, выступая на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

При этом Шентоп подчеркнул, что Азербайджан всегда выступал за мирное урегулирование конфликта, но в рамках восстановления территориальной целостности страны.

«К настоящему времени Азербайджан освободил от оккупации многие места в Карабахе. Армянская армия должна уйти с оккупированных территорий Азербайджана. Другого решения проблемы нет», - добавил спикер парламента Турции.

Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. За период боевых действий ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации свыше 70 городов, поселков и населенных пунктов, а также стратегические высоты в различных направлениях фронта.

Х.Насирзаде