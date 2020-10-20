Число мирных граждан в Азербайджане, раненных в результате армянских обстрелов увеличилось до 291 - Генпрокуратура

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погиб 61 мирный житель, 291 ранены, сообщает Генпрокуратура.

19 октября сообщалось о 61 погибшем и 282 раненных мирных жителях.

"В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 20 октября (на 12:00) из числа мирных жителей погиб 61 человек, ранено 291 человек, количество домов пришедших в непригодность составило 1,941 тыс., многоквартирных домов, пришедших в непригодность - 90, поврежденных гражданских объектов - 382", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

Х.Насирзаде