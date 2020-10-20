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Карабахский конфликт 20.10.2020 12:37

Глава МИД Азербайджана 23 октября встретится с госсекретарем США и посредниками по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 23 октября проведет встречу в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«На встрече будет обсуждаться вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: МИД, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]