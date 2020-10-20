Глава МИД Азербайджана 23 октября встретится с госсекретарем США и посредниками по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 23 октября проведет встречу в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«На встрече будет обсуждаться вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

А.Азизов