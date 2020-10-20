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ТЭК 20.10.2020 12:44

Азербайджан в январе-сентябре сократил выручку от экспорта нефти на 36,5%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составил 21 млн 832 тыс. 533,28 тонн (номенклатурный код 2709), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $7 млрд 158 млн 90,91 тыс.

Экспорт нефти в количественном выражении в январе-сентябре 2020 года сократился на 6,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении спад составил 36,5%.

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-сентябре 2020 года составила 67,66%.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-сентябре 2020 года составляла $43,3 за баррель.

В 2019 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 30 млн 837,085 тыс. тонн на $14 млрд 814 млн 132,71 тыс. (рост в количественном выражении составил 4,5%, в стоимостном - на 5,8%).

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу. Обычно декларации по продажам нефти поступают в ГТК через два-три месяца. Поэтому данные могут отличаться на каком-то отрезке времени.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ДЕКРАЛИРОВАННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]