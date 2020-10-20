Азербайджан в январе-сентябре экспортировал газа на $1,9 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-сентябрь 2020 года составил 10 млрд 154 млн 496,12 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-сентябре 2020 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $1 млрд 891 млн 616,06 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 17,88% от общего объема экспорта из Азербайджана», - отметили в комитете.
По данным ГТК, экспорт газа в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 11,5%, в денежном выражении – на 4,5%.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Н.Аббасова
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