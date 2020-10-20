В Ломбардии из-за увеличения количества заражений COVID-19 вводят комендантский час

Комендантский час вводится с четверга в итальянской области Ломбардия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.
Ограничение будет действовать с 23:00 до 05:00 местного времени до 13 ноября.
"Это адекватная и важная инициатива, которая не повлечет серьезных экономических последствий", - прокомментировал во вторник это решение газете "Репубблика" глава регионального правительства Аттилио Фонтана.
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца накануне дал согласие на введение таких ограничений.
В Ломбардии, на территории которой расположен один из крупных городов Италии Милан, за понедельник выявлено наибольшее количество заражений коронавирусом COVID-19 - 1687 новых случаев.
В пятницу впервые с момента начала эпидемии в Италии было зафиксировано более 10 тыс. новых пациентов лишь за одни сутки.
При этом председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте заявлял, что не рассматривает возможности введения еще одного общенационального карантина, как это было весной, но не исключает таких мер локального масштаба.
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