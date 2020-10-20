Зеленский намерен исполнить к 2024 г. все свои предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает все пункты своей предвыборной программы, которые пока не выполнены, и намерен реализовать их до конца своей каденции.

"Я знаю и обо всех пунктах моей программы, которые пока не выполнены. Они ежедневно указывают мне путь. Дают энергию, чтобы воплотить мою мечту. Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой как выполненный. И искренне сказать вам: дорогие украинцы, мне перед вами не стыдно!", - сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.

Зеленский также отметил, что местные выборы 25 октября на Украине очень важны, но не для политических партий, а для граждан, живущих в конкретных населенных пунктах.

"В этот день я задам вам пять вопросов. И буду ждать ваши ответы. Ну а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе, и сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли всё нам с вами? Да!", - сказал он.

Седьмые (очередные) президентские выборы на Украине прошли в 2019 году в два тура: 31 марта и 21 апреля 2019 года. Победу одержал Зеленский. Очередные выборы запланированы на 2024 год.