Большинство россиян, знающих об обострении ситуации в Нагорном Карабахе, одинаково относятся к сторонам конфликта - опрос

Одинаковое отношение к обеим сторонам обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе испытывают 71% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно опросу, 12% сограждан склонны симпатизировать Армении, 2% респондентов - Азербайджану.

По данным ФОМ, 57% россиян хорошо осведомлены о возобновлении конфликта в конце сентября, ещё 27% участников опроса знают об этом в общих чертах, впервые услышали об обострении ситуации 15% респондентов.

Исследование показало, что 28% россиян внимательно следят за развитием ситуации в зоне конфликта, ещё 42% сограждан следят за ситуацией, но без особого внимания, вообще не следят - 14% опрошенных.

Всероссийский опрос был проведён 9-11 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.