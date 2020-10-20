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Регион 20.10.2020 16:43

Большинство россиян, знающих об обострении ситуации в Нагорном Карабахе, одинаково относятся к сторонам конфликта - опрос

Одинаковое отношение к обеим сторонам обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе испытывают 71% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно опросу, 12% сограждан склонны симпатизировать Армении, 2% респондентов - Азербайджану.

По данным ФОМ, 57% россиян хорошо осведомлены о возобновлении конфликта в конце сентября, ещё 27% участников опроса знают об этом в общих чертах, впервые услышали об обострении ситуации 15% респондентов.

Исследование показало, что 28% россиян внимательно следят за развитием ситуации в зоне конфликта, ещё 42% сограждан следят за ситуацией, но без особого внимания, вообще не следят - 14% опрошенных.

Всероссийский опрос был проведён 9-11 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ОТНОШЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]