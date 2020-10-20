Большинство россиян, знающих об обострении ситуации в Нагорном Карабахе, одинаково относятся к сторонам конфликта - опрос

Одинаковое отношение к обеим сторонам обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе испытывают 71% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие во вторник в "Интерфакс".
Согласно опросу, 12% сограждан склонны симпатизировать Армении, 2% респондентов - Азербайджану.
По данным ФОМ, 57% россиян хорошо осведомлены о возобновлении конфликта в конце сентября, ещё 27% участников опроса знают об этом в общих чертах, впервые услышали об обострении ситуации 15% респондентов.
Исследование показало, что 28% россиян внимательно следят за развитием ситуации в зоне конфликта, ещё 42% сограждан следят за ситуацией, но без особого внимания, вообще не следят - 14% опрошенных.
Всероссийский опрос был проведён 9-11 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.
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