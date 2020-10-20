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СНГ 20.10.2020 17:11

Украина строит две военно-морские базы для защиты Черноморского региона - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", - заявил президент.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность, или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВМС, БАЗЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]