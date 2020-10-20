Украина строит две военно-морские базы для защиты Черноморского региона - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", - заявил президент.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность, или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - добавил он.