Риск заражения коронавирусом в самолете минимален - исследование

Чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным человеком, следует из результатов исследования, проведенного министерством обороны США.
"Исследование показало, что при условии ношения масок в среднем только 0,003% частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла в салоне самолета заняты", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Росавиации.
Исследование на борту самолетов Boeing 777 и 767 авиакомпании United Airlines показало, что ношение пассажирами масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле.
"Около 99.99% потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха самолета. По данным исследования, для того, чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным COVID-19 человеком", - отмечается в сообщении.
За шесть месяцев исследования было проведено 300 испытаний, включающих 38 часов в воздухе и 45 часов на земле. Тесты предполагали наличие только одного инфицированного человека на борту самолета и не моделировали фактор передвижения пассажиров по салону. Испытания производились путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса. В каждом испытании высвобождалось 180 млн частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.
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