Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.83 -0.05 Brent 42.62 -0.31

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 20.10.2020 17:27

Риск заражения коронавирусом в самолете минимален - исследование

Чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным человеком, следует из результатов исследования, проведенного министерством обороны США.

"Исследование показало, что при условии ношения масок в среднем только 0,003% частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла в салоне самолета заняты", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Росавиации.

Исследование на борту самолетов Boeing 777 и 767 авиакомпании United Airlines показало, что ношение пассажирами масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле.

"Около 99.99% потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха самолета. По данным исследования, для того, чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным COVID-19 человеком", - отмечается в сообщении.

За шесть месяцев исследования было проведено 300 испытаний, включающих 38 часов в воздухе и 45 часов на земле. Тесты предполагали наличие только одного инфицированного человека на борту самолета и не моделировали фактор передвижения пассажиров по салону. Испытания производились путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса. В каждом испытании высвобождалось 180 млн частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОРОНАВИРУС, САМОЛЕТ, ИССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача В Белом доме выявляют недавние контакты заразившегося COVID-19 Трампа Трамп сообщил, что у него и его супруги подтвержден COVID-19 США ждет рост показателей инфицирования коронавирусом - вице-президент Пенс Смертность от COVID-19 в США могла быть выше, если бы не правильные шаги администрации - Трамп В США вакцина против коронавируса станет доступной задолго до конца года - Трамп

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]