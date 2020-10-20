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Дальнее зарубежье 20.10.2020 18:42

Финансовая помощь НАТО афганским военным продолжится

НАТО продолжит оказывать финансовую помощь вооруженным силам и силам безопасности Афганистана до 2024 года включительно.

Соответствующее обязательство стран НАТО и партнеров было подтверждено на заседании совета управляющих трастового фонда для афганской армии, сообщили во вторник афганские СМИ.

По итогам состоявшегося накануне заседания совета отмечалось, что с момента создания фонда в 2007 году союзники по НАТО и их партнеры выделили на нужды вооруженных сил Афганистана свыше $3,2 млрд.

Члены трастового фонда подчеркнули, что международная финансовая поддержка афганских вооруженных сил является ключевым компонентом обязательства НАТО по укреплению безопасности Афганистана.

НАТО начала военную операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года в США. В конце 2014 года на смену 13-ленней военной миссии пришла новая операция "Решительная поддержка". В ее рамках альянс лишь обучает и консультирует афганские силы безопасности и армию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, ФИНАНСИРОВАНИНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]