Финансовая помощь НАТО афганским военным продолжится

НАТО продолжит оказывать финансовую помощь вооруженным силам и силам безопасности Афганистана до 2024 года включительно.

Соответствующее обязательство стран НАТО и партнеров было подтверждено на заседании совета управляющих трастового фонда для афганской армии, сообщили во вторник афганские СМИ.

По итогам состоявшегося накануне заседания совета отмечалось, что с момента создания фонда в 2007 году союзники по НАТО и их партнеры выделили на нужды вооруженных сил Афганистана свыше $3,2 млрд.

Члены трастового фонда подчеркнули, что международная финансовая поддержка афганских вооруженных сил является ключевым компонентом обязательства НАТО по укреплению безопасности Афганистана.

НАТО начала военную операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года в США. В конце 2014 года на смену 13-ленней военной миссии пришла новая операция "Решительная поддержка". В ее рамках альянс лишь обучает и консультирует афганские силы безопасности и армию.