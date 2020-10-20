В Белоруссии за сутки 619 новых случаев заражения Covid, четверо пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 20 октября зарегистрированы 88 тыс. 909 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 619 случаев против 592 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 937 пациентов (на 19 октября - 933) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что на 20 октября выздоровели и выписаны 80 тыс. 503 пациента (на 19 октября - 80 тыс. 130), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 373 человека.
Всего проведено 2 млн. 244 тыс. 310 тестов (на 19 октября - 2 млн.235 тыс. 892).
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