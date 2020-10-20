Евросоюз разместил два первых выпуска общеевропейских облигаций на общую сумму 17 млрд евро

Европейский союз приступил к размещению общеевропейских облигаций в рамках программы SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), являющейся ключевым инструментом стратегии ЕС по смягчению негативных последствий COVID-19 для экономики региона.
ЕС разместил два выпуска социальных облигаций на общую сумму 17 млрд евро, сообщает Dow Jones со ссылкой на одного из организаторов размещения. В частности, были проданы бонды с погашением в октябре 2030 года на 10 млрд евро, а также облигации с погашением в октябре 2040 года на 7 млрд евро. Десятилетние бумаги размещены под доходность на 3 базисных пункта (б.п.) выше среднерыночных свопов, 20-летние бонды - на 14 б.п.
Спрос на десятилетние облигации ЕС составил 145 млрд евро, на двадцатилетние - 88 млрд евро.
Средства от размещения бумаг в рамках программы SURE, объем которой может составить до 100 млрд евро, будут направляться на кредиты государствам ЕС, чтобы помочь им оплачивать программы поддержки занятости и, таким образом, сохранять рабочие места.
Как сообщалось, 6 октября Евросовет одобрил выделение 87,4 млрд евро в виде кредитов 16 странам ЕС.
Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан ранее заявлял, что до конца текущего года объем размещения облигаций в рамках программы SURE может достичь 30 млрд евро. Остальные размещения пройдут в первом полугодии 2021 года.
Предполагается, что программа SURE будет действовать до конца 2021 года.
Артиллерия Азербайджана уничтожила подразделения ВС Армении на Губадлинском направлении - Минобороны
ПВО Азербайджана уничтожили еще один армянский беспилотник – Минобороны
Русснефть в октябре возобновит бурение на Варьеганском блоке, которое приостанавливалось из-за ОПЕК+
Нефть дешевеет на опасениях из-за коронавируса, Brent - $42,23 за баррель
ФРС не будет спешить с введением собственной цифровой валюты - Пауэлл
УЕФА временно приостанавливает проведение матчей в Армении и Азербайджане из-за конфликта в Нагорном Карабахе
В Азербайджане за сутки выявлено 584 новых случая COVID-19, 5 человек скончались
Риск заражения коронавирусом в самолете минимален - исследование
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение