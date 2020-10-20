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Карабахский конфликт 20.10.2020 15:27

Большинство россиян за нейтралитет Москвы в карабахском конфликте - опрос

Больше половины граждан РФ (59%) придерживаются мнения, что Москва не должна отдавать предпочтение ни одной из противоборствующих сторон обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованные во вторник.

Среди аргументов сторонников взвешенной позиции РФ в отношении обеих сторон конфликта - доводы о том, Армения и Азербайджан являются дружественными России странами, и Москве следует соблюдать баланс, чтобы не испортить с ними отношения, а поддержка какой-либо из сторон могла бы еще больше осложнить ситуацию, отмечают социологи.

Исследование показало, что 8% сограждан считают, что на официальном уровне симпатии России должны быть на стороне Армении, среди аргументов этой части респондентов - участие Еревана, как и Москвы в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По данным ФОМ, правильной поддержку в отношении позиции Азербайджана сочли бы 1% россиян, одним из аргументов являются партнёрские отношения между Москвой и Баку.

Согласно исследованию, в той или иной мере об обострении конфликта в Нагорном Карабахе знают 92% россиян, в том, что вооруженное противостояние продолжится, уверены 29% респондентов. В свою очередь, 40% сограждан убеждены, что нынешняя фаза конфликта начнёт утихать, ещё 22% респондентов не знают, чего ждать.

Всероссийский опрос был проведён 9-11 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, КОНФЛИКТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]